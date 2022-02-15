Названы самые популярные у российских туристов страны

Турция стала лидером выездного турпотока в 2021 году: за прошедший год страну посетили 4,6 млн российских туристов. Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров РФ, в тройку популярных направлений для отдыха также вошли Абхазия (1,5 млн) и Египет (1,01 млн).

Кроме того, эксперты перечислили направления, куда увеличился турпоток в сравнении с допандемийным 2019 годом. Лидерами по этому показателю стали Мальдивы (+267%), Сейшелы (+153%) и Абхазия (+30%).

По данным Пограничной службы ФСБ России, всего в 2021 году россияне совершили 21,4 млн поездок за границу, из них туристическими были 10,1 млн. Ещё 8,4 млн выездов пришлось на страны ближнего зарубежья. 2,8 млн поездок совершены в страны, закрытые для туристов.

Ранее сообщалось, что турагенты не рекомендуют клиентам покупать билеты в Таиланд из-за высокого риска получить положительный тест на COVID-19 после прилёта: с 1 по 10 февраля в рамках тестирования в Таиланде коронавирус был выявлен у 18,72% российских туристов. Путешественникам советуют переориентироваться на «более лояльные страны». Между тем спрос на билеты в Таиланд начал сокращаться, в том числе из-за повышенных санитарных требований.