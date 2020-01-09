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Нынешняя зима оказалась не совсем привычной для россиян. По всей стране температура превышает климатические нормы. Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему так происходит.

По словам синоптика, обычно над западной и восточной Сибирью формируется антициклон. Именно он сдерживает тёплый воздух из-за чего холод идёт на Урал и центральную Россию, рассказал он РИА Новости. Но...