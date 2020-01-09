Самыми популярными направлениями у российских туристов в январе 2020 года на территории страны стали Сочи и Крым. Об этом стало известно после того, как специалисты компании Biletix провели анализ статистики авиабилетов.
Оказалось, что по стране в январе 2020 года путешествуют 58% туристов. Самые востребованные направления: Сочи, Крым, Минеральные Воды, Краснодар и Санкт-Петербург.
Наиболее популярными зарубежными маршрутами у российских туристов стали Ереван, Кишинев, Тбилиси, Пхукет и Бишкек,
Как ранее писал NEWS.ru, туристы из России старше 60 лет в новогодние каникулы чаще всего отправляются на отдых в Симферополь, Минеральные воды и Стамбул. Путешественники от 20 до 50 лет выбирают Стамбул, Ереван и Пхукет.
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