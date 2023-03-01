Стало известно, что женщин больше всего не устраивает в сексе Психолог Толмачева: женщины часто жалуются на нехватку разнообразия в сексе

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Согласно опросам, женщины чаще всего жалуются на нехватку разнообразия и страсти в сексе, рассказала «Газете.Ru» сексолог и психолог Юлия Толмачева. При этом мужчины зачастую недовольны отсутствием инициативы со стороны своих партнерш, отметила она. Эксперт уточнила, что испортить секс может недостаток чуткости, заботы или желания со стороны одного из партнеров.

Сексолог добавила, что многим мужчинам не нравится, когда женщины предпочитают заниматься сексом в полной темноте из-за стеснения собственной фигуры. Она пояснила, что вымышленные несовершенства способны испортить удовольствие обоим партнерам. При этом эксперт подчеркнула, что тревоги женщин необоснованны.

Как специалист хочу отметить, что эти переживания еще и совершенно необоснованны: доказано, что когда мужчина действительно возбужден, он вообще не замечает, какое на женщине белье, что там у нее с интимной прической, — объяснила Толмачева.

Акушер-гинеколог Эстер Вавилонская ранее рассказала, что длительное воздержание опасно для мужчин повышением риска импотенции, бесплодия или простатита. Также при длительном отсутствии половой активности ухудшается выработка подвижных сперматозоидов, уточнила она. При этом у женщин воздержание от секса способно спровоцировать смещение матки или ее выпадение за пределы влагалища.