Стали известны результаты выборов в Москве после обработки 100% протоколов

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил результаты голосования на выборах в Госдуму в столице. По данным комиссии, «Единая Россия» набрала больше всего голосов — 36,98%, передаёт РИА Новости.

На втором месте по региону оказалась КПРФ, которая получила 22,66% голосов. Также больше 5% набрали три партии: «Справедливая Россия — За правду» (7,34%), «Новые люди» (7,09%) и ЛДПР (7,08%). Это данные после обработки протоколов голосования и на участках, и в Интернете.

Общая явка на выборах по городу составила 50,3%.

По одномандатным округам в столице после обработки 100% бюллетеней лидируют в 13 из 15 одномандатных округов в столице после обработки 100% бюллетеней. При этом в предыдущей публикации ЦИК в 12 округах лидировали оппозиционные политики.

Подобное резкое изменение Реут объяснил, что результаты в пользу представителей «Единой России» изменили итоги онлайн-голосования.

Данные по электронному голосованию в столице не публиковались длительное время и появились только днём 20 сентября, в отличие от других регионов, где информация была опубликована практически сразу после закрытия участков. Власти объяснили это наличием функции изменения своего голоса в столичной системе.