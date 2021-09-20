Стали известны результаты выборов в Москве после обработки 100% протоколов

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил результаты голосования на выборах в Госдуму в столице. По данным комиссии, «Единая Россия» набрала больше всего голосов — 36,98%, передаёт РИА Новости.
На втором месте по региону
Общая явка на выборах по городу составила 50,3%.
По одномандатным округам в столице после обработки 100% бюллетеней лидируют в 13 из 15 одномандатных округов в столице после обработки 100% бюллетеней. При этом в предыдущей публикации ЦИК в 12 округах лидировали оппозиционные политики.
Подобное резкое изменение Реут объяснил, что результаты в пользу представителей «Единой России» изменили итоги онлайн-голосования.
Данные по электронному голосованию в столице не публиковались длительное время и появились только днём 20 сентября, в отличие от других регионов, где информация была опубликована практически сразу после закрытия участков. Власти объяснили это наличием функции изменения своего голоса в столичной системе.