Стали известны результаты работы радиотехнических войск России за 2023 год Расчеты радиотехнических войск в 2023 году обнаружили 2 млн воздушных объектов

Фото: МО РФ

Боевые группы радиотехнических войск Вооруженных сил России в 2023 году обнаружили и обеспечили сопровождение более чем 2 миллионов воздушных объектов. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, передает ТАСС.

В ходе несения боевого дежурства по ПВО в 2023 году дежурными боевыми расчетами радиотехнических войск обнаружено и обеспечено сопровождение более 2 млн воздушных объектов. Из них - около 600 тыс. иностранных самолетов, более 2 тыс. самолетов-разведчиков и более 20 боевых стратегических бомбардировщиков, — заявили в ведомстве.

Ранее системы противовоздушной обороны сбили 10 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. Инцидент произошел 4 января около 23:40 мск.

В Минобороны рассказывали, что дальняя авиация Воздушно-космических сил РФ в 2023 году выполнила все практические мероприятия на хорошо и отлично. Представители службы участвовали в специальной военной операции на Украине и проводили воздушное патрулирование Северного Ледовитого и Тихого океанов, Черного, Балтийского, Норвежского, Северного, Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей.