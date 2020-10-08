Стали известны результаты независимой экспертизы после смерти Тесака

https://static.news.ru/photo/4649dd28-0965-11eb-b014-fa163e074e61_660.jpg Максим Марцинкевич Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Независимая экспертиза после смерти Максима Марцинкевича, известного как Тесак, проводилась со 2 по 6 октября. В исследовании приняла участие специалист ООО «Судебно-медицинский эксперт» Елена Кучина.

Учитывая тот факт, что плечевые суставы правой и левой верхних конечностей отведены за спину, прихожу к следующему: причинение ран в околоушно-жевательной области справа и поднижнечелюстном треугольнике справа с переходом на область сонного треугольника и в грудинно-ключично-сосцевидной области и области сонного треугольника самостоятельно — не представляется возможным, — говорится в заключении, передаёт Пятый канал.

Тесака нашли мёртвым в камере челябинского СИЗО 16 сентября. Официальная версия случившегося — суицид. В это не верят близкие националиста.

Родные утверждают, что поводов для самоубийства у Максима не было, так как вскоре он должен был выйти на свободу. Тесак был приговорён к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве прошли похороны националиста Максима Марцинкевича. Его похоронили в белом гробу.

На церемонию прощания пришли его друзья и соратники. Похороны прошли без провокаций. К гробу подпускали по три человека, простившись, люди покидали кладбище.