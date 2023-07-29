Стали известны результаты изучения трофейной техники НАТО РИА Новости: изучение трофейной техники НАТО выявило ее посредственную подвижность

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Танк Leopard 2

Специалисты российской оборонной промышленности, изучив трофейную технику НАТО, выяснили, что западные образцы имеют хорошее бронирование, но у них посредственная подвижность и излишне сложные конструкции, рассказал РИА Новости информированный источник. По его словам, западную технику изучает большой круг специалистов из различных компаний.

За время украинского конфликта российские военные могли заполучить немецкие танки Leopard 2, американские БМП Bradley, французские колесные танки AMX-10RC, а также гаубицы, бронемашины и РСЗО, которые Киеву передали страны НАТО.

Испытания показали, что западные образцы имеют приемлемый уровень бронезащиты, хотя и с наличием большого числа слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения защиты. С другой стороны техника НАТО имеет крайне посредственную подвижность и маневренность, — отметил собеседник агентства.

Он указал на излишнюю сложность конструкций западной техники как на одно из ее слабых мест. Это осложняет ремонт такой техники в полевых условиях, а техническое обслуживание оказывается ресурсозатратным, добавил источник агентства, отметив, что сложность конструкций является еще и нерациональной.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные в Запорожской области захватили французский колесный танк AMX-10RC. По его словам, боевая машина находится в идеальном состоянии, ее отправят на изучение специалистам военной промышленности.