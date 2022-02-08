18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Стали известны результаты экспертизы по делу о гибели Егора Просвирнина

В организме погибшего Егора Просвирнина обнаружили кокаин и МДМА
13:02, 08 февраля 2022
Стали известны результаты экспертизы по делу о гибели Егора Просвирнина Фото: vk.com/egor.pogrom
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Стали известны окончательные результаты экспертизы по делу о гибели основателя интернет-издания «Спутник и Погром» Егора Просвирнина. Как сообщает Telegram-канал 112, в анализах мочи Просвирнина обнаружены 0,355 мг кокаина, 0,043 мг МДМА и 0,043 мг седативного антигистаминного препарата доксиламин.

Также специалисты проверяли кровь и мочу погибшего на наличие синтетических наркотиков, нейролептиков, антидепрессантов и транквилизаторов. Признаков их употребления обнаружено не было.

Тело журналиста обнаружили 27 декабря 2021 года под окнами здания в центре Москвы. Коллеги и близкие Просвирнина рассматривают несчастный случай в качестве основной причины смерти. Похороны журналиста прошли 4 января на Троекуровском кладбище.

Ранее стало известно, что в день смерти Просвирнин написал в своём Twitter, что впервые за шесть лет начал сомневаться, должна ли его жена воспитывать его детей. Причиной стали некие «русофобские высказывания».

Егор Просвирнин — русский националист, основатель проекта «Спутник и Погром», который в 2017 году наряду с информационными ресурсами «правой» направленности был заблокирован по требованию Генпрокуратуры за материалы экстремистского и террористического характера.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео