Стали известны результаты анализов на сибирскую язву у жителей Подмосковья Роспотребнадзор: сибирская язва у пациентов в Подмосковье не подтвердилась

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Заболевание сибирской язвой у двоих пациентов в Подмосковье не подтвердилось, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что лабораторные исследования не выявили в их крови возбудителя заболевания.

В ходе лабораторных исследований образцов крови двух пациентов, поступивших в лечебные учреждения Подмосковья с подозрением на сибирскую язву, возбудитель указанного заболевания не выявлен, — говорится в сообщении.

Первые случаи заражения были выявлены 15 марта в Чувашии. Потом сообщалось, что болезнь могла добраться до Московской области, так как один из троих жителей Чувашии, заразившихся сибирской язвой, неделю прожил в Москве.

Первый человек с подозрением на сибирскую язву был госпитализирован в Подмосковье 22 марта. По данным Роспотребнадзора он приехал в регион из Чувашии. Второй человек был доставлен в больницу 23 марта. По сведениям СМИ, оба мужчины контактировали друг с другом.

Позже главы Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в стране удалось локализовать очаги распространения заболевания. Позже стало известно, что следователи в Чувашии нашли мясо, которое стало источником сибирской язвы, оно изъято для утилизации, также проведены все необходимые карантинные и санитарные мероприятия.