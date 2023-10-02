Стали известны регионы — лидеры по доступности ипотеки ЯНАО, Магаданская область и Чукотка возглавили рейтинг по доступности ипотеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рейтинг доступности ипотеки в России возглавили Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка, передает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование. Регионы Северного Кавказа и Севастополь — среди отстающих.

Исследование указывает на то, что, в целом, доля семей с официальными трудовыми доходами, которые могут позволить себе ипотеку (на август 2023 года), составляет 27,8% по всей России. За прошедший год доступность приобретения жилья в ипотеку возросла практически во всех регионах, увеличившись на 2,6% по стране.

В Ямало-Ненецком автономном округе, лидирующим по доступности ипотеки, примерно 65% семей способны купить среднюю двухкомнатную квартиру в своем регионе. В Магаданской области эту возможность имеют около 63% семей. На третьем, четвертом и пятом местах находятся Чукотка, Ханты-Мансийский автономный округ и Ненецкий автономный округ, где чуть более половины семей могут приобрести квартиру в ипотеку.

Однако в восьми регионах имеют возможность приобрести обычную двухкомнатную квартиру в ипотеку менее 15% семей. Речь, в том числе, идет о Дагестане, Карачаево-Черкессии, Севастополе и Кабардино-Балкарии. Регионы, оказавшиеся в нижней части списка, чаще всего представлены национальными республиками и характеризуются высокой средней численностью членов семей, что приводит к низкому скорректированному семейному доходу после вычета прожиточного минимума на каждого члена семьи. С другой стороны, в этих регионах уровень официальных заработных плат относительно невысок.

Санкт-Петербург находится в верхней части рейтинга (25-е место). Доступность жилья в ипотеку в этом городе считается приемлемой. Москва занимает 50-е место с долей доступности в 26,1% семей.

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов ранее предложил российским госкорпорациям компенсировать своим сотрудникам часть расходов по выплате ипотечных кредитов. По словам парламентария, такая мера будет способствовать ускорению темпов строительных работ.