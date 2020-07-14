Стали известны регионы, где водители чаще всего нарушают ПДД

https://static.news.ru/photo/4b8bae84-c670-11ea-99ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из всех российских водителей самыми недисциплинированными являются те, что проживают в Москве и Подмосковье. На долю столицы и области приходятся 21,3% и 20,5% соответственно всех нарушений ПДД.

В десятку регионов, где автомобилистов чаще всего штрафуют за нарушения правил входят Татарстан, Краснодарский край, Самарская, Свердловская, Ростовская, Воронежская и Волгоградская области, а также Санкт-Петербург. В этих субъектах количество нарушений ПДД варьируется от 4% до 1,6%.

Менее всего нарушений правил дорожного движения зафиксировано в Чукотском автономном округе – 0,001%. Кроме того, дисциплинированностью отличаются водители в Псковской области (0,12%), Калмыкии (0,09%), Амурской и магаданской областях (0,03% и 0,02% соответственно).

Чаще всего российских водителей штрафуют за превышение скорости на 20-40 км/ч. На это нарушение приходится 71% от общего числа штрафов. Кроме того, автомобилисты нередко игнорируют требования дорожных знаков или разметки, а столичные водители часто попадаются на неоплате парковки или парковке под знаком, сообщает «Ридус» со ссылкой на данные сервиса «Штрафы ГИБДД» за период с июня 2019 по июнь 2020-го.

Ранее NEWs.ru писал, что руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов предложил увеличить первый штраф за проезд на красный свет до 5 тысяч рублей. По его словам, из-за данного нарушения на дорогах ежегодно погибают 600 человек.

Его идею раскритиковал адвокат Сергей Радько. По его мнению, высокая аварийность связана с плохим состоянием дорожной инфраструктуры. Эксперт напомнил, что нерегулируемые пешеходные переходы есть даже на федеральных трассах.