Стали известны регионы, где водители чаще всего нарушают ПДД

Из всех российских водителей самыми недисциплинированными являются те, что проживают в Москве и Подмосковье. На долю столицы и области приходятся 21,3% и 20,5% соответственно всех нарушений ПДД.
В десятку регионов, где автомобилистов чаще всего штрафуют за нарушения правил входят Татарстан, Краснодарский край, Самарская, Свердловская, Ростовская, Воронежская и Волгоградская области, а также Санкт-Петербург. В этих субъектах количество нарушений ПДД варьируется от 4% до 1,6%.
Менее всего нарушений правил дорожного движения зафиксировано в Чукотском автономном округе – 0,001%. Кроме того, дисциплинированностью отличаются водители в Псковской области (0,12%), Калмыкии (0,09%), Амурской и магаданской областях (0,03% и 0,02% соответственно).
Чаще всего российских водителей штрафуют за превышение скорости на 20-40 км/ч. На это нарушение приходится 71% от общего числа штрафов. Кроме того, автомобилисты нередко игнорируют требования дорожных знаков или разметки, а столичные водители часто попадаются на неоплате парковки или парковке под знаком,
Ранее NEWs.ru писал, что руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов предложил увеличить первый штраф за проезд на красный свет до 5 тысяч рублей. По его словам, из-за данного нарушения на дорогах ежегодно погибают 600 человек.
Его идею раскритиковал адвокат Сергей Радько. По его мнению, высокая аварийность связана с плохим состоянием дорожной инфраструктуры. Эксперт напомнил, что нерегулируемые пешеходные переходы есть даже на федеральных трассах.
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