Стали известны причины смерти журналистки Дугиной «112»: смерть журналистки Дугиной наступила мгновенно в результате болевого шока

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Cмерть журналистки Дарьи Дугиной наступила практически мгновенно в результате шока, вызванного тяжелой сочетанной травмой и травматической ампутацией конечности, передает Telegram-канал «112» со ссылкой на заключение судмедэкспертов. Отмечается, что окончательную причину установят не раньше чем через месяц.

Взрывное устройство было установлено в нижней части автомобиля со стороны водителя. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, для которой потребуется не меньше месяца, — передает Telegram-канал.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Транспортное средство моментально охватило пламя, оно вылетело с трассы и врезалось в придорожную постройку. Предварительно, мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

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22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной. Виновниками названы украинские спецслужбы, а подозреваемой в исполнении убийства — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. По данным ФСБ, женщина прибыла в Россию 23 июля этого года вместе со своей 12-летней дочерью. Она использовала автомобильные номера ДНР, Украины и Казахстана. Также в Сети появилось ее удостоверение члена украинского полка «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена), однако в самом полку утверждают, что женщина не имеет отношения к формированию.