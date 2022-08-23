Cмерть журналистки Дарьи Дугиной наступила практически мгновенно в результате шока, вызванного тяжелой сочетанной травмой и травматической ампутацией конечности, передает Telegram-канал «112» со ссылкой на заключение судмедэкспертов. Отмечается, что окончательную причину установят не раньше чем через месяц.
Взрывное устройство было установлено в нижней части автомобиля со стороны водителя. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, для которой потребуется не меньше месяца, — передает Telegram-канал.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Транспортное средство моментально охватило пламя, оно вылетело с трассы и врезалось в придорожную постройку. Предварительно, мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Дугин и философ Наталья Мелентьева во время церемонии прощания со своей дочерью
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Миронов на прощании с журналистом и политологом Дарьей Дугиной в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Константин Малофеев на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Эдуард Бояков на церемонии прощания с журналистом и политологом Дарьей Дугиной в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дмитрий Киселев на церемонии прощания с журналистом и политологом Дарьей Дугиной в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Михаил Дегтярёв на церемонии прощания с журналистом и политологом Дарьей Дугиной в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев (в центре) во время церемонии прощания с журналистом и политологом Дарьей Дугиной
22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной. Виновниками названы украинские спецслужбы, а подозреваемой в исполнении убийства — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. По данным ФСБ, женщина прибыла в Россию 23 июля этого года вместе со своей 12-летней дочерью. Она использовала автомобильные номера ДНР, Украины и Казахстана. Также в Сети появилось ее удостоверение члена украинского полка «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена), однако в самом полку утверждают, что женщина не имеет отношения к формированию.