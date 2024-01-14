Стали известны причины смерти Льва Рубинштейна KP.RU: Лев Рубинштейн умер вследствие отека мозга и других травм после ДТП

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Лев Рубинштейн

Российский поэт Лев Рубинштейн скончался из-за отека мозга и других тяжелых травм, которые он получил в результате ДТП, пишет KP.RU. Публицист умер в воскресенье, 14 января, на 77 году жизни, после нескольких дней в коме, о кончине отца сообщила дочь в своем блоге.

Авария произошла около полудня 8 января на улице Марьина Роща, где жил пострадавший. Рубинштейн после столкновения потерял сознание. След на лобовом стекле автомобиля свидетельствовал о том, что удар был сильным. Врачи констатировали у пострадавшего перелом свода черепа. Виновником оказался мужчина рабочей специальности. Он находился за рулем в спецодежде.

Момент наезда водителя на Рубинштейна попал на видео, которое публиковал столичный дептранс. В отношении водителя, который допустил ДТП, возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Рубинштейн родился в 1947 году в Москве. В феврале ему исполнилось бы 77 лет. Он работал с такими художниками, как Илья Кабаков, Андрей Монастырский и поэтами Всеволодом Некрасовым, Дмитрием Приговым. Был одним из основателей московского концептуализма. Также Рубинштейн придумал жанр стихотворений на карточках.