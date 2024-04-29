Стали известны причины популярности санаториев в России АТОР: тенденция на санатории в России сформировалась во время и после пандемии

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе объяснила, почему в стране выросла популярность санаториев. Такая тенденция сформировалась во время и после пандемии COVID-19, сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Почему у нас в Кавминводах мест нет? Потому что у нас не только люди пенсионного возраста и не только члены профсоюза отдыхают теперь в санаториях, но и молодое поколение. Эта тенденция сформировалась на самом деле во время и после пандемии, — отметила Ломидзе.

По ее словам, многим, кто тяжело перенес COVID-19, понадобились реабилитационные процедуры. Речь идет о своего рода оздоровительном спа, только с правильным питанием и физическими процедурами. Ломидзе добавила, что люди стали по-другому относиться к своему здоровью. Такое обострение произошло во время пандемии. Ломидзе отмечает, что сейчас россияне в хорошем смысле пожинают плоды того периода.

Пенсионер в Нидерландах ранее поставил рекорд по продолжительности COVID-19. Мужчина скончался на 73-м году жизни после борьбы с болезнью, которая протекала 613 дней. Вирус в организме пенсионера мутировал более 50 раз.