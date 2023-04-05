Стали известны причины отмены оправдательного приговора Цветковой

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Юлия Цветкова

Кассационный суд отменил оправдательный приговор Юлии Цветковой (признана иноагентом по решению Минюста), так как решил, что экспертизе ранее судимого искусствоведа, привлечённого следствием, можно доверять. Именно по причине судимости эксперта апелляционный суд и суд первой инстанции счел это доказательство недопустимым. Об этом NEWS.ru рассказал адвокат Цветковой Александр Пиховкин.

Это единственное основание. Никаких других суд не нашел. <...> Речь не просто о судимости эксперта. Искусствовед был осуждён за недостоверную искусствоведческую экспертизу. Не отбыв наказание, он вновь готовит искусствоведческую экспертизу, теперь уже по данному делу. Доверия такому эксперту нет и быть не может, — сказал он.

По словам адвоката, аргументом кассационного суда стало то, что искусствовед была осуждена за изготовление экспертизы для таможни, а не для уголовного дела.

Искусствовед Татьяна Троицкая в 2017 году получила три года лишения свободы условно с дополнительным запрета заниматься экспертной деятельностью сроком еще на три года. Экспертизу для дела Цветковой она изготовила в 2020 году, когда срок дополнительного наказания еще не истек.

Будучи экспертом-искусствоведом, аттестованным Минкультом, по просьбе своего знакомого для представления в госорган изготовила недостоверную искусствоведческую экспертизу культурных ценностей», — уточнил адвокат.

Пиховкин добавил, что будет обжаловать решение.

Цветкова начала заниматься активистской деятельностью в 2018 году, уделяя внимание правам ЛГБТ, антимилитаризму и проблемам экологии. В ноябре 2019 года против девушки было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Распространение порнографии». Поводом стали стилизованные изображения женских половых органов авторства Цветковой, опубликованные на одной из страниц в соцсети. Она находилась под домашним арестом до марта 2020 года, после чего мера пресечения была заменена на подписку о невыезде.

В июле 2022 года суд в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края оправдал Цветкову по реабилитирующим основаниям. Прокуратура с этим не согласилась и обжаловала решение, но в ноябре во время очередного рассмотрения ее окончательно оправдали. После этого девушка эмигрировала из РФ. Затем прокуратура заново обжаловала приговор.