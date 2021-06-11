Стали известны причины обращения россиян в микрофинансовые организации

https://static.news.ru/photo/2b26650a-cc17-11eb-b1e4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты сервиса «Робот Займер» выяснили в ходе исследования, что 24,7% россиян обратились за займом в микрофинансовые организации после отказов в кредитовании со стороны банков. Результаты опроса опубликовало РИА Новости.

Как отметили эксперты, 75% респондентов выбирают микрозаём по собственному желанию.

Также россияне ответили, зачем они прибегают к услугам МФО. По словам 28,4%, данный выбор объясняется возможностью получения крупной суммы без посещения офиса кредитора. Ещё 18,4% респондентов отметили, что им онлайн-кредитование посоветовали знакомые и близкие, которые раньше уже пользовались соответствующими услугами.

Кроме того, 16,2% опрошенных сказали, что им понравился гибкий график погашения задолженности. Каждый десятый положительно оценил финансовую технологию выдачи средств. Ещё 1,6% назвали другие причины.

Типичные заявители на получение аналогов банковских кредитов — крупных микрозаймов — молодёжь в возрасте до 30 лет. Их около 55%. Обычно это холостые мужчины технических профессий, в 85% случаев — наёмные работники с невысоким, но стабильным заработком, — добавили в сервисе «Робот Займер».

Ранее стало известно, что россияне хотели бы получать от государства в виде безусловного базового дохода ежемесячно сумму, равную 30 100 рублям. Такие данные получены в ходе исследования, проведённого онлайн-сервисом по поиску работы SuperJob.

Идею безусловного базового дохода поддерживает каждый второй россиянин. При этом затруднились оценить подобную инициативу 38% граждан, против выступают 12% респондентов.