Стали известны предварительные итоги первых ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/271003ae-c5d8-11ea-9f4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Переход на дистанционное обучение весной 2020 года не снизил уровень подготовки выпускников. Об этом рассказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, сославшись на первые — и пока предварительные результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который школьники сдавали 3 июля.

На некоторых предметах средний балл даже вырос по сравнению с 2019 годом, отметил он. На 4,3% выросло число «высокобалльников» по географии. Количество выбравших этот предмет сократилось, зато средний балл увеличился на 2,9.

Сократилось и число выпускников, которые сдавали ЕГЭ по литературе, но и в этом случае средний балл вырос на такой же показатель — 2,9.

В этом году ребята смогли акцентировать внимание на тех предметах, которые они сдают. У них было практически три месяца для интенсивной подготовки, — цитирует Музаева «Российская газета».

По словам главы ведомства, увеличилось количество участников госэкзамена, которые набрали максимально возможные высокие баллы. Число стобалльных работ выросло в полтора раза, а доля будущих абитуриентов, которые получили от 81 до 100 баллов за этот экзамен, выросла на 4,6%.

Третьим экзаменом, где стали известны предварительные результаты, стала информатика. Там средний балл остался на уровне 2019 года — 61,19, но и участников стало больше.

Вместе с тем, 367 сдававших ЕГЭ старшеклассников были удалены с экзаменов за нарушения, мобильные телефоны и шпаргалки.

Основной этап сдачи Единого госэкзамена продлится по 23 июля, резервные дни намечены на 24 и 25 числа. Те, кто по уважительной причине не сдаст экзамен в эти сроки, смогут подтвердить знания в период с 3 по 8 августа.

29 и 30 июня состоялся пробный ЕГЭ.

В 2020 году выпускные экзамены в школах были перенесены из-за эпидемии коронавируса. При этом правительство разрешило выдавать аттестаты о среднем полном образовании без сдачи обязательных предметов на ЕГЭ. Экзамен остался обязательным только для поступающих в высшие учебные заведения.

Рособрнадзор не стал требовать, чтобы выпускники школ сдавали единый госэкзамен в масках и перчатках, как того требуют стандартные меры эпидемиологической предосторожности.