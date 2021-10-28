Стали известны предпочтения россиян на Хеллоуин

Россияне массово скупают костюмы надзирателей из «Игры в кальмара»: по количеству продаж они в 4,5 раза обогнали лидера прошлого сезона — костюмы Дали из «Бумажного дома». Об этом пишет «Газета.Ru».

Наиболее популярны в этом сезоне костюмы по «Игре в кальмара». По количеству продаж они в 4,5 раза обогнали лидера прошлого года — костюмы из сериала «Бумажный дом». В этом же году товары в тематике южнокорейского сериала покупали в 8 раз чаще, чем костюмы из «Бумажного дома», — говорится в официальном отчёте.

Также среди россиян в этом году стали очень популярны костюмы из аниме-игры Genshin Impact. Более того, граждане России стали покупать больше тыкв и сладостей перед Хеллоуином. Самыми популярными аксессуарами стали ободки с кошачьими ушками, рожки, светодиодные маски и искусственные клыки.

Ранее новосибирская модель и косплеер Алиса Арефьева вдохновилась сериалом «Игра в кальмара» и снялась в откровенной фотосессии, примерив костюм надзирателя.

«Игра в кальмара» рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Чтобы выиграть $40 млн, они должны пройти шесть детских игр. При этом все проигравшие погибают.