Жорин рассказал, что ждет Понасенкова, если «пьяный» юрист станет инвалидом Адвокат Жорин: Понасенкову ничего не грозит, если пострадавший в драке с его другом юрист станет инвалидом

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Евгений Понасенков

Блогеру и историку Евгению Понасенкову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) ничего не грозит, даже если пострадавший в драке с его другом юрист Олег Дибров станет инвалидом, заявил NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. По одной из версий, во время потасовки Дибров был пьян. По словам Жорина, Понасенков проходит по делу как свидетель, но его друг Рамис Зарипов может быть обвинен в причинении тяжкого вреда здоровью.

При этом эксперт подчеркнул, что на видео с места происшествия видно, что Понасенков и Зарипов действовали в рамках самообороны, поэтому применение каких-либо санкций в отношении друга блогера тоже было бы несправедливым.

Если пострадавший мужчина станет инвалидом, в данном случае это тяжкий вред здоровью. Насколько я знаю, к Понасенкову никаких вопросов нет, он проходит свидетелем по делу, а к Рамису Зарипову, с которым и был Понасенков, вопросы, увы, есть. Однако на видео четко прослеживается, что пострадавший сам к ним приставал и провоцировал конфликт, поэтому в теории это могут квалифицировать как самооборону. И применение каких-то санкций к Рамису было бы тоже несправедливо, — сказал Жорин.

19 июня Telegram-канал «112» сообщил, что пострадавшего в результате потасовки с Понасенковым главу юридической компании Диброва частично парализовало. По данным канала, у мужчины выявили левосторонний гемипарез, из-за чего он не может шевелить левыми конечностями.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 55-летнего Диброва потеряли родственники. Около восьми вечера 6 июня он, предположительно, поехал с работы домой — в арендованную квартиру на улице Сивцев Вражек, где и произошла потасовка с Понасенковым и его приятелем Зариповым. По одной из версий, Понасенков ударил пьяного мужчину, однако историк утверждал, что этого не делал.