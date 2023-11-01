Названы самые популярные направления для праздничных поездок в ноябре Ostrovok.ru: самым популярным городом для поездок в ноябре стал Санкт-Петербург

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самым популярным городом для поездок россиян в праздничные выходные в ноябре стал Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ, проведенный специалистами сервиса по бронированию гостиниц и апартаментов Ostrovok.ru. На это направление приходится каждый пятый заказ.

Также в период с 3 по 7 ноября россияне планируют посетить Москву (14% заказов), Казань (5%), Сочи и Нижний Новгород (по 4%). На размещение в среднем туристы тратят 4,7 тысячи рублей. Отмечается, что за год этот показатель вырос на 16%. При этом в основном заказы приходятся на отели без звезд. Пятизвездочные отели выбирает лишь 3% путешественников, впрочем, как и хостелы.

Ранее сообщалось, что спрос на отдых в Азии в бархатный сезон за год вырос среди российских туристов на 168%. Лидирующим направлением является Китай. В девять раз вырос спрос на отдых в Таиланде, в 2,7 раза — в Индонезии.

Кроме того, текущей осенью почти в пять раз выросло число российских туристов, посетивших Шри-Ланку. Предполагается, что этому способствовало увеличение числа авиарейсов между Москвой и Коломбо.

Перед этим вице-президент РСТ Юрий Барзыкин рассказал, что у россиян набирает популярность экотуризм, за последний год люди стали чаще бронировать туры с отдыхом на природе. По его словам, самыми популярными направлениями являются Карелия, Байкал и Мурманская область.