Стали известны популярные методы мошенничества при страховании

Мошенники чаще всего пытаются обмануть российских страховщиков при получении выплат. Для этого они подделывают медицинские документы и документы по инвалидности или сговариваются с врачом. Об этом сообщил РИА Новости гендиректор «СберСтрахования жизни» Игорь Кобзарь.

В целом с мошенничеством мы, конечно, сталкиваемся — в основном на этапе получения страховых выплат. Основная часть кейсов связана с попыткой подделать медицинские документы и документы по инвалидности либо вступить в сговор с врачом. Такая ситуация возникает в основном на юге России, — рассказал Кобзарь.

Он добавил, что в «СберСтраховании жизни» существуют инструменты мониторинга убыточности по регионам. Благодаря им страховые случаи проверяются службой безопасности и юристами.

Также в компании полис создаётся в электронном виде, и клиент должен его оплатить. Это почти наверняка исключает подделку полиса, заверил гендиректор компании.

Ранее глава отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал, как распознать мошенника на сайте частных объявлений. Одним из признаков злоумышленника может стать нестандартный способ оплаты.