https://static.news.ru/photo/e05ba8ca-7350-11ea-8667-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московским полицейским раздали памятку о правилах патрулирования города на время карантина. Они будут разъяснять гражданам необходимость оставаться дома в случае, если гуляющие нарушают указ мэра столицы о всеобщей самоизоляции.

Стражи порядка будут обходить детские и спортивные площадки, парки, места выгула собак, автостоянки, гаражи, кладбища, дворы и территории у зданий. В случае обнаружения групп из более чем двух граждан полицейские проинформируют их об указе властей об обязательной самоизоляции и потребуют вернуться домой.

Если причина вашего нахождения на улице не соответствует предъявляемым требованиям, то в ваших действиях усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль», — должны разъяснять полицейские гражданам.

Если горожанин откажется выполнять требования сотрудника полиции, то у него на месте потребуют предъявить документы и составят протокол об административной ответственности по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», сообщает Life.

Вечером 29 марта Сергей Собянин опубликовал поправки в свой предыдущий указ, ужесточающие меры против распространения коронавируса. Теперь всем жителям столицы запрещено покидать дома. Выйти разрешается для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора. Однако власти столицы подчёркивали, что выезд и въезд в город не закрыты. Аналогичный режим «всеобщей самоизоляции» по примеру столицы также ввели ещё ряд регионов.

На сегодняшний день в России выявлено 2337 случаев инфицирования, 18 закончились летальным исходом. Всего в мире COVID-19 заразились более 800 тысяч человек, более 38 тысяч умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что нарушения правил карантина, которые были введены на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции, должны расцениваться властями как преступная халатность. По словам главы государства, меры по ограничению работы учреждений, которая может быть связана с массовым скоплением людей, в настоящее время уже приняты по всей стране. Однако, подчеркнул Путин, далеко не везде изоляционный режим соблюдается.