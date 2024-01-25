Стали известны подробности задержания группы «Би-2» в Таиланде Адвокат Жорин: группу «Би-2» задержали за участие в нелегальном концерте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники рок-группы «Би-2» Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник)

Концерт группы «Би-2» в Таиланде был устроен нелегально, сообщил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, организаторы, несмотря на связи с местной властью, не получили разрешения на проведение мероприятий.

Удалось выяснить, что концерт группы «Би-2» в Таиланде был устроен нелегально. Как мне сообщили, концерт организовывал некий продюсер Максим Волков. Этот человек имеет определенные контакты с органами власти, поэтому иногда привозит артистов на мероприятия. Но в данном случае эти контакты не до конца сработали. В итоге в полицию поступила информация о том, что планируется нелегальный концерт. Но из уважения к заведению — оно, видимо, не совсем простое — и к зрителям концерт срывать не стали, — рассказал Жорин.

Адвокат пояснил, что сотрудники правоохранительных органов дождались завершения мероприятия и позднее арестовали музыкантов. Сейчас участники группы «Би-2» находятся в полицейском участке, добавил он.

Ранее туристическая полиция королевства сообщила, что участников рок-группы «Би-2» задержали в Таиланде. Согласно данным, поводом стало проведение концертов без разрешения на работу.

Накануне в аккаунте группы в Instsgram (деятельность в РФ запрещена) был опубликован отрывок из выступления Левы (солист «Би-2» Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Пхукете. На представленных видео он исполнил песни «Зажигать» и «Я двигаюсь дальше».