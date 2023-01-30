Стали известны подробности восстановления Дроздова после травмы Композитор Дунаев: заживление перелома костей продлится у Дроздова дольше из-за возраста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Дроздов

Зоолог и телеведущий Николай Дроздов успешно восстанавливается в больнице после перелома ребер, рассказал «360» композитор и певец Дмитрий Дунаев. По его словам, возраст ученого дает о себе знать и процесс заживления костей у него будет идти немного дольше. Несмотря на это, артист подчеркнул, что с Дроздовым «все нормально».

Вечером в воскресенье его супруга общалась с Николаем, все нормально. Находится в палате, ребра заживают, все-таки 85 лет уже. Хоть он и вечно молодой, но кости дают о себе знать. Процесс заживления будет идти чуть подольше, — рассказал Дунаев.

Композитор добавил, что в палате с Дроздовым постоянно находится его дочь.

Пусть еще немного Николай отдохнет. С ним в больнице дочь, она и сама подлечится, и за ним последит, — сказал он.

Николай Дроздов ранее попал в реанимацию с переломом ребер. 85-летний ученый-зоолог неудачно упал на улице, когда возвращался после работы в МГУ. Как сообщил знакомый Дроздова художник Константин Мирошник, из-за травмы телеведущего мучали сильные боли, врачи регулярно применяют обезболивающее. Телеведущий находится под пристальным вниманием врачей. Мирошник отметил улучшение состояния Дроздова.