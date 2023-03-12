Стали известны подробности убийства, в котором заподозрили сына депутата «112»: убийство, в котором заподозрили сына депутата, произошло во время празднования дня рождения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «112» пишет, что убийство, в котором подозревается сын депутата Госдумы Артем Иванюженков, произошло в подмосковном кафе во время празднования дня рождения. В определенный момент между гостями вечеринки произошел конфликт. Жертвой стал 23-летний молодой человек, которому нанесли ножевое ранение. Он скончался от потери крови, передает канал. «112» сообщает, что все участники вечеринки, включая Иванюженкова, доставлены в отдел. Эти данные опроверг источник РЕН ТВ.

Он не задержан. Идут переговоры с родственниками, вроде как должен в ближайшее время явиться в отдел с адвокатами, — сказал собеседник журналистов.

По информации «112», о том, что именно Артем Иванюженков нанес смертельное ранение гостю заведения, говорят несколько свидетелей.

Отмечается, что сын депутата и убитый изначально находились в разных компаниях. Однако в итоге «столы» объединились, молодые люди стали выпивать вместе. Конфликт произошел под утро. Журналисты пишут, что после ссоры, закончившейся ножевым ранением, Иванюженков скрылся.

Известно, что Иванюженков является членом хоккейной команды «Сочи». По информации РЕН ТВ, в 2016 году молодой человек попал в ДТП, в котором сбил двух людей. Как сообщает канал, тогда за рулем автомобиля был старший брат Иванюженкова. Кроме того, выяснило издание, в 2020 году хоккеист насмерть сбил велосипедиста, когда ехал на BMW X6.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в центре Москвы задержали сына певца Игоря Талькова, у которого при себе обнаружили наркотики, предположительно, гашиш.