Стали известны подробности состояния Лады Дэнс после аварии SHOT: cостояние Лады Дэнс ухудшилось

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лада Дэнс

Telegram-канал SHOT сообщил, что состояние певицы Лады Дэнс, недавно попавшей в аварию, ухудшилось. По сведениям канала, она с трудом дышит и почти не говорит.

Канал отмечает, что ночью исполнительнице провели операцию на лице, чтобы оптимизировать порезы и разрывы после аварии. Но после хирургического вмешательства и обезболивающих певице стало плохо и родным запретили все посещения, чтобы не тревожить артистку.

ДТП с участием автомобиля, в котором находилась Лада Дэнс, произошло накануне примерно в 18:20 мск. По информации МВД, водитель легкового авто совершил наезд на две ранее столкнувшиеся машины, стоявшие на проезжей части. Позднее Пудовкин сообщил, что певицу госпитализировали на вертолете. Состояние ее здоровья оценивалось как средней степени тяжести.

По словам Пудовкина, артистка попала в ДТП в тот момент, когда возвращалась домой с корпоративного выступления. Он выразил надежду на то, что с Ладой Дэнс все будет хорошо. Он подчеркнул, что машина, в которой находилась певица, сильно повреждена.

Концертный директор позже сообщил, что певицу перевели из Института микрохирургии мозга в частную клинику.