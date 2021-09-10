Стали известны подробности развода дочери Зюганова с мужем

Дочь лидера КПРФ Геннадия Зюганова Татьяна развелась с бизнесменом Сергеем Никифоровым, который стал фигурантом дела о вымогательстве взятки в 223 тысячи рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, 47-летняя наследница политика вместе с тремя детьми переехала в элитную квартиру в центре Москвы.
Татьяна
Тем временем сам Зюганов отказался комментировать коррупционный скандал, в котором, предположительно, замешан его зять Сергей Никифоров.
Никифоров проходил фигурантом по делу о взятке в роли организатора. Расследование проходило в обычном режиме, однако, узнав о родственных связях Никифорова, дело якобы выделили в отдельное производство. Бизнесмен остался на свободе, в то время как его подельники получили реальные сроки.