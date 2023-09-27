Стали известны подробности ограбления худрука «Русского балета» Худрук «Русского балета» Гордеев: воры могли действовать по наводке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Воры, похитившие около пяти миллионов рублей из дома художественного руководителя театра «Русский балет», могли действовать по наводке, предположил сам Вячеслав Гордеев. В беседе с «360» он уточнил, что его дом посещал ограниченный круг лиц, но преступники точно знали, «что они делают».

Окно отжали, зашли. По-моему, люди знали, что они делают, куда идут и где надо брать. Хотя очень ограниченный круг людей бывал у меня в этом доме. Скорее всего, действовали по наводке, — пояснил Гордеев.

Худрук отметил, что никого конкретного не подозревает. Он подчеркнул, что разбираться в произошедшем должны правоохранительные органы. Полиция продолжает изучать место преступления, ночью были сняты отпечатки. При этом отпечатков пальцев преступники не оставили. Гордеев добавил, что камеры видеонаблюдения в доме в тот день не работали. Он также выразил надежду, что полиция найдет воров.

Дай-то бог. Потому что для меня это очень серьезная трагедия, — рассказал Гордеев.

Ранее стало известно об ограблении дома Гордеева в подмосковном Королеве. 26 сентября воры вынесли из квартиры балетмейстера почти пять млн рублей наличными — преступники нашли в шкафу один млн рублей и $40 тысяч.