Стали известны подробности обвинения блогера Шабутдинова «Коммерсант»: блогера Шабутдинова обвинили по статье о крупном мошенничестве

Фото: t.me/mediamvd

Блогеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники в силовых структурах. Также стало известно, что по результатам допроса следователь ГСУ ГУ МВД по Москве постановил задержать подозреваемого на двое суток.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что блогера-миллионника задержали в Москве из-за заявления недовольной клиентки. Представители компании Like, основанной Шабутдиновым, рассказали, что заявительница была не согласна с условиями возврата денег, прописанными в договоре. Девушка купила курсы, но позднее решила отказаться от них и вернуть средства.

По данным «Коммерсанта», следствие заподозрило блогера в продаже уникальных методик по развитию бизнеса под видом образовательной деятельности. Сообщается, что стоимость предлагаемых Шабутдиновым курсов доходила до 1 млн рублей. Издание отмечает, что основанием для возбуждения дела стали обращения пяти предпринимателей, заплативших блогеру в общей сложности 5 млн рублей.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина позитивно оценила новость о задержании блогера. По ее словам, она ждала эту новость с весны. Также Мизулина сообщила, что в очереди на проверку уклонения от налогов и мошенничество стоят блогеры Михаил Литвин и Гусейн Гасанов. Она подчеркнула, что список подобных «инфомошенников» очень большой.