Стали известны подробности обнаружения рухнувшего в Карелии вертолета МЧС ТАСС: рухнувший в Карелии вертолет Ми-8 МЧС нашли по сигналу мобильного телефона

Фото: ГКУ Карельская поисково-спасательная служба/ТАСС

Место падения вертолета Ми-8 МЧС обнаружили с помощью сигнала мобильного телефона одного из членов экипажа, сообщили ТАСС в оперативных службах. По данным агентства, гаджет принадлежал командиру летательного аппарата. По данным источника агентства, причиной ЧП могло стать обледенение вертолета.

После пропажи вертолета по биллингу мобильного телефона командира вертолета было установлено последнее примерное местоположение борта — оно находилось около села Деревянного. По данным координатам впоследствии направлены спасатели, — говорится в сообщении.

Для поисков в готовность были приведены самолет и два вертолета, в то же время из Санкт-Петербурга вылетел вертолет санавиации, однако из-за непогоды его посадили в Ленинградской области. Как пишет агентство, место крушения нашла наземная группа, которая передвигалась на трех судах на воздушной подушке.

Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России пропал с радаров в Карелии 4 февраля. Последний раз связь с бортом была зафиксирована в Прионежском районе, над Онежским озером. На борту находились три человека.

Следователи рассматривают несколько версий крушения вертолета Ми-8, в числе которых ошибка экипажа, погодные условия и неисправность техники. Экипаж в ходе полета о каких-либо неисправностях не сообщал. Перед вылетом из Петрозаводска борт прошел все обязательные процедуры.