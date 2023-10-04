Стали известны подробности обмана студентов в Сеченовском университете Студентка Сеченовского университета обвинила вуз в сотрудничестве с мошенниками

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Студентка Сеченовского университета Алена Потапова, заплатившая деньги за курс по нутрициологии, в беседе с NEWS.ru обвинила вуз в сотрудничестве с мошенниками. По ее словам, при поступлении студенты заключили договор с онлайн-платформой «Среда обучения», совместно с которой университет проводит курсы и которая, по ее словам, с 2014 года обманывает клиентов. Потапова считает, что вуз снял с себя ответственность за возврат денежных средств.

Программа обучения была создана Сеченовским университетом, совместно с онлайн платформой «Среда обучения». При поступлении нам дали договор на «Среду обучения», поэтому университет ответственность за возврат средств брать на себя не хочет, — рассказала студентка.

Она добавила, что в курсе много теоретических ошибок, а студентов удаляют из чатов по курсу и игнорируют их жалобы.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что слушатели курсов по нутрициологии, разработанных Сеченовским университетом в Москве, намерены подать коллективный иск в суд из-за некачественного оказания услуг. По словам студентов, которые приводит канал, им обещали курсы от профессоров вуза и поддержку кураторов.

Стоимость курса, предоставляемого на образовательной платформе, составляет 160 тысяч рублей. Студентка Надежда Заборщикова, заплатившая за вебинары, попыталась вернуть деньги и написала претензию на имя директора компании, однако ее отчислили и закрыли доступ к платформе. По словам Заборщиковой, всего пострадали около 300 студентов и преподавателей.