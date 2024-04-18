Стали известны подробности об убийце мотоциклиста в Москве Регистрация у убийцы мотоциклиста в Москве истекла в феврале

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Временная регистрация у подозреваемого в убийстве мужчины на парковке в Москве истекла в феврале, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в СК отмечали, что мужчина находился в России нелегально.Сейчас его разыскивают правоохранительные органы.

Временная регистрация у подозреваемого в убийстве истекла в феврале 2024 года, — сказал источник агентства.

Отец убитого рассказал Telegram-каналу SHOT, что со своим убийцей погибший Кирилл Ковалев нигде ранее не пересекался. По данным канала, подозреваемый в преступлении проживал в одном подъезде с невестой погибшего.

Ранее сообщалосЬ. что в Москве вечером 17 апреля 22-летний владелец иномарки Toyota Camry нанес смертельное ранение ножом 24-летнему местному жителю. Последний сделал подозреваемому замечание об автомобиле, припаркованном на подступе к подъездной двери.

До этого стало известно, что 22-летний подозреваемый приехал в Москву из Азербайджана. Здесь живут его отец и брат. Местный житель рассказывал NEWS.ru что жители долго конфликтовали с соседом по поводу того, что он ставит свою иномарку на пешеходной зоне перед подъездом. Все жалобы он игнорировал.