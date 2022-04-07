Стали известны подробности нового порядка назначения инвалидности

Новый порядок назначения и подтверждения инвалидности должен вступить в действие с 1 июля 2022 года. С этого момента россияне смогут выбирать формат медико-социальной экспертизы, который будет очным, заочным, а впоследствии и дистанционным, пишет «Коммерсант».

С 2024 года у сотрудников МСЭ не будет доступа к персональным данным пациента, что сделает процедуру максимально независимой. Новые правила сменят упрощённый порядок, который был введён временно в связи с пандемией коронавируса с апреля 2020 года. По общим правилам проходить переосвидетельствование нужно: инвалидам I группы — раз в два года, II и III — раз в год, детям-инвалидам — до совершеннолетия.

Новый порядок будет вводиться поэтапно. С 1 июля 2022 года пациенты смогут сами выбирать формат прохождения МСЭ. Им больше не потребуется возить необходимые для экспертизы документы — для этого будет введена курьерская доставка или электронный документооборот. Заочные освидетельствования были доступны жителям отдалённых районов, людям с ампутациями, колясочникам, но настолько широко не применялись.

Личное присутствие будет обязательным в случае несоответствия данных медицинских исследований и заключения врачей, а также необходимости обследования на специальном оборудовании, проживании пациента в интернате и корректировки индивидуальной программы реабилитации.

Дистанционное прохождение МСЭ станет возможным с 1 июня 2023 года. Воспользоваться этой возможностью смогут не согласные с решением МСЭ люди. Из бюро по месту жительства они свяжутся с главным или федеральным бюро и так пройдут процедуру повторно.

С 1 января 2024 года процедура будет проводиться без доступа сотрудников бюро МСЭ к персональным данным пациента — по обезличенным документам. При этом направления на проведение экспертизы будут распределяться с помощью информационной системы между бюро всех регионов. Вынесенное по итогу решение будет отражаться в финальном документе — справке об инвалидности с указанием группы и индивидуальной программы реабилитации инвалида.

Решение будет направлено в личный кабинет, в случае несогласия с ним пациента, он может обжаловать его в бюро МСЭ, где будет проведена очная экспертиза.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило новый порядок назначения инвалидности. С 1 июля 2022 года граждане смогут пройти медицинскую экспертизу как очно, так и заочно после того, как необходимые документы поступят из медучреждений в бюро медико-социальной экспертизы.