Стали известны подробности избиения незрячей петербурженки Незрячая петербурженка рассказала, что приходит в себя после избиения в троллейбусе

Фото: simargl-dog.ru

Незрячая петербурженка-кинолог Виктория Зырянова находится на больничном после того, как ее избила женщина на троллейбусной остановке. Зыряновой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. В беседе со СМИ пострадавшая отметила, что она понемногу приходит в себя и продолжает принимать таблетки от головной боли.

Голова болит, я таблетками глушу, но она кружится. Но вроде потихоньку, пока что на больничном, — поделилась кинолог.

Инцидент произошел 29 января 2023 года на остановке у парка «Сосновка», где Виктория, гендиректор Северо-западного центра по подготовке собак-поводырей «Симаргл», находилась вместе со своей коллегой на «Уроке доброты и толерантности». По пути к троллейбусной остановке на нее напала женщина, которая заявила, что кинолог ударила ее дочь тростью.

Я опешила и сказала: «Я слепая, я не могла ударить. Задеть может и могла тростью, но она тактильная»... Смысл ей размахивать, ей щупаешь дорогу. Она сказала: «Слепые должны сидеть дома со своими палками». Сотрудница моя стала ее как-то от меня отпихивать со словами: «Женщина прекратите. Вы что не видите, что человек незрячий?» Она говорит: «Мне все равно, вы ударили моего ребенка», — вспоминает кинолог.

В какой-то момент незрячий кинолог подумала, что конфликт закончился, но при входе в троллейбус дебоширка несколько раз ударила Викторию по голове телефоном. Пострадавшую подхватила коллега, когда та упала, а водитель троллейбуса оставил транспортное средство на аварийке. Викторию посадили на лавочку и вызвали полицию и скорую. Викторию отвезли в больницу, а подозреваемую — в отдел полиции, где на нее составили протокол и заставили написать объяснительную.

Дама стояла и ругалась, но не ушла. Думала, что останусь виновата я. Она начала говорить по телефону, и одна фраза так зацепила мое ухо: «Я ее маленько поучила». Я подумала: «Ну, да, маленько», — поделилась пострадавшая.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). 41-летняя подозреваемая отрицает свою вину: она утверждает, что случайно уронила на пострадавшую телефон, когда пыталась поймать своего ребенка.