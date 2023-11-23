Стали известны подробности гибели корреспондента «России 24» в Запорожье Mash: при обстреле ВСУ Максудов получил осколочные ранения и открытые переломы

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Борис Максудов

Корреспондент «России 24» Борис Максудов был ранен в Запорожской области во время съемок репортажа о 503-м мотострелковом полке, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, журналист был госпитализирован с открытыми переломами конечностей и множественными осколочными ранениями. Врачи пытались спасти ему жизнь, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

О смерти Максудова некоторое время назад сообщил журналист Владимир Соловьев. Он отметил, что корреспондент «России 24» работал в зоне специальной военной операции с самого ее начала. Комментируя смерть Максудова, представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова напомнила, что Украина считает журналистов «законными целями» для ударов.

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале отметил, что традицию атаковать журналистов ВСУ практикуют с 2014 года. По его словам, многие представители прессы, которые работали в прифронтовой зоне, специально не обозначали себя как журналистов, чтобы не стать целью ВСУ.

О ранении Максудова стало известно накануне. По данным Минобороны России, это произошло, когда украинские войска нанесли удар с помощью БПЛА по группе журналистов, которые готовили материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов в Запорожской области,