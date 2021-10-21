Стали известны подробности дела автоподставщиков из Новосибирска

Первыми выследили банду автоподставщиков в Новосибирске сотрудники службы безопасности одной из пострадавших страховых компаний, после чего передали данные в правоохранительные органы. По итогам расследования были осуждены шесть человек, сообщает Сиб.фм.

Четверо подсудимых получили условные сроки, один участник преступной группы был приговорён к реальному лишению свободы на три года и девять месяцев, а лидер Артур Скоропупов — к трём годам и восьми месяцам заключения в колонии общего режима.

Вписывали в документы, необходимые для выплаты, вымышленные фамилии, имеющиеся данные автомобилей, сведения из водительских удостоверений, получали компенсации, при этом нанося ущерб страховым компаниям. В районе 30–50 тысяч рублей с одного мнимого ДТП, — рассказал помощник прокурора Октябрьского района Артём Булгаков.

Он добавил, что подсудимые активно возмещали ущерб во время следствия и суда.

Глава службы безопасности одного из основных участников рынка страховых услуг сообщил журналистам, что таких групп, занимающихся автомобильными подставами, в Новосибирске десятки. Каждый день только одна компания получает 40–50 заявлений о компенсации убытков, в месяц набирается 200–300 ДТП с признаками обмана, и в 70% случаев он подтверждается.

Ранее автоэксперт Алексей Аксёнов рассказал, как защититься от автоподставщиков водителям. Он посоветовал вызывать автоинспектора. Как правило, при его появлении мошенники снимают свои претензии и уезжают.