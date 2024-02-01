Стали известны подробности ареста россиянки с радужными серьгами Baza: следователи ищут друга девушки с радужными серьгами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи, которые допрашивали девушку из Нижнего Новгорода, арестованную из-за радужных сережек, прежде всего искали ее друга со значком украинского флага, передает Telegram-канал Baza. По его данным, молодой человек попал на видео с конфликтом в кафе и заинтересовал правоохранителей из Москвы. Вероятно, его так и не нашли.

Как каналу рассказал отец арестованной за демонстрацию экстремистской символики Анастасии, после случая в кафе девушка не спала всю ночь и сильно переживала. На следующий день ее вызвали на допрос, где больше всего полицейские расспрашивали девушку о молодом человеке в розовой кофте со значком флага Украины, который попал вместе с ней на видео.

Как пишет канал, задержанная объяснила следователям, что общалась с парнем в интернете и редко виделась в жизни. По информации Baza, после допроса девушку задержали на ночь, а судебное заседание назначили на следующий день.

Как отмечает канал, отец Насти, который проходил свидетелем по делу, привез украшения в суд и пояснил, что принт на серьгах не совпадает с символикой ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). В беседе с каналом мужчина отметил, что в суде «поразглядывали сережки, поулыбались и назначили Насте пять суток ареста».

Ранее юрист Михаил Салкин порекомендовал россиянам отказаться от вещей в цветах радуги, чтобы не подпасть под статью об ЛГБТ-пропаганде. Однако если все же дело открыто, правозащитник посоветовал объяснить смысл радужных цветов, ссылаясь на связь всех живых с Богом, о которой говорится в книге Бытия 9:13-16 (Ветхий Завет).