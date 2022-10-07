Стали известны особенности подарков для президентов Эксперт по этикету Холгова: все подарки для Путина должны согласовываться

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Все подарки для президентов, в том числе для российского главы Владимира Путина, согласовываются заранее, сообщила эксперт по деловой этике Альбина Холгова в разговоре с Lenta.ru. По ее словам, презенты на высшем политическом уровне преподносятся с официального «позволения». Холгова отметила, что «некорректные» на первый взгляд подарки обусловлены либо договоренностью, либо желанием адресата.

Мы должны понимать, что на таком уровне сюрпризов не бывает. Дыни, собаки, мячи, тракторы — все это согласовывается заранее и дарится с позволения. Конечно, если бы мы рассуждали в другой плоскости, можно было бы сказать, что дарить трактор и арбузы некорректно. Но превыше всех рекомендаций и запретов стоит либо договоренность, либо желание адресата, — считает эксперт.

Она добавила, что безошибочным гастрономическим презентом могут быть только красиво оформленные сладости и шампанское. Другие подарки недопустимы.

Владимир Путин 7 октября отмечает 70-летие. Этот день российский лидер проводит в Санкт-Петербурге, где у него запланирован ряд международных телефонных разговоров и неформальная встреча глав государств СНГ.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил Путину на 70-летие трактор модели BELARUS-1523.3, оснащенный сеялкой. Президента России также поздравили лидеры других стран, прибывшие на неформальный саммит. Из Таджикистана Путину прислали арбузы, дыни и другие фрукты, которые были выложены красивыми узорами и горами около места проведения мероприятия.