Стали известны новые возможности экипировки «Легионер» В экипировке «Легионер» можно будет управлять беспилотниками и роботами

Экипировка «Легионер» позволит военному управлять беспилотниками и роботами, передает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Данные будут выводиться на шлем бойца.

Работа по «Легионеру» делится на несколько систем, в том числе системы вооружения, жизнеобеспечения и так далее. Однако в рамках научно-исследовательской работы «Легионер» появилось еще одно совершенно новое направление — система робототехнического обеспечения, — заявил источник агентства.

Комплект нового поколения должен получить комплекс управления дронами и роботами.

В рамках проекта экипировки российского солдата будущего нового поколения «Легионер» будет создан костюм «железного человека» из композитной брони, заявил ранее заместитель гендиректора предприятия — производителя бронезащиты «Армоком», участвующего в данных работах, Олег Фаустов. По его словам, экипировка будет полностью закрывать тело бойца «как доспехи средневекового рыцаря».

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее рассказал, что более 500 российских предприятий в настоящий момент работают над экипировкой для военных, которые принимают участие в СВО. Министр добавил, что многие предприниматели активно подключились к выполнению госзаказа. Глава ведомства при этом признался, что потребовалось время для решения вопросов с поставками сырья и материалов.