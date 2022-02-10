Стали известны новые правила начисления пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) поможет россиянам перейти на самый выгодный для них вид пенсии, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб «Народным Новостям». Теперь сотрудники ПФР сами меняют вид пенсионной выплаты, если это её увеличивает. Так, россияне могут получать пенсию либо по инвалидности, либо по старости, либо по потере кормильца.

Пенсия по старости пересчитывается, когда гражданину исполняется 80 лет. В этом случае фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается в два раза. Чтобы пенсионер не потерял выплаты, которые ему полагаются, ПФР будет предлагать наиболее выгодные варианты. Сегодня граждане не очень хорошо разбираются, какой вид пенсии им более выгоден. В этом случае ПФР будет помогать это делать, — сказала Бессараб.

Она добавила, что граждане с 40 лет начинают получать информацию о пенсионных накоплениях. Для них доступен пенсионный калькулятор, который поможет узнать необходимый стаж для получения пенсии.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на расширенном заседании правительства о подготовке законопроекта об индексации пенсий для военных пенсионеров на 8,6%. Такую надбавку получат и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел и Росгвардии, а также пожарные.