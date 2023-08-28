Стали известны новые подробности о пленнице челябинского маньяка Пленница маньяка Ческидова из Челябинска в детстве жила рядом с его домом

Фото: shutterstock.com

Пленница челябинского маньяка Владимира Ческидова из Смолино в детстве жила рядом с его домом. Источник KP.RU рассказал изданию, что девушка, которая провела в рабстве 14 лет, жила вместе с сестрой и родителям на соседней улице, пока девочки не попали в детской дом. Кроме того, позже они жили в Ленинском районе на Дербентской улице.

Девушка и ее сестра жили там с родителями до того, как их отправили в детские дома. Их дом был буквально на соседней улице от Фестивальной. А уже после детского дома сестры жили на улице Дербентской в Ленинском районе, — рассказал собеседник.

Как уточняет издание, когда девушка познакомилась с Ческидовым, они выпили. Это могло ослабить ее бдительность. Кроме того, источник отметил, что у пленницы были проблемы со здоровьем, из-за этого она могла быть более доверчива к людям. Когда пленнице удалось освободиться, соседи уже не вспомнили, что когда-то и сама девушка проживала в Смолино.

Сейчас пострадавшая проходит реабилитацию под наблюдением специалистов. Ческидова же направили на психиатрическую экспертизу. Адвокат просил выпустить его из СИЗО, но областной суд оставил решение без изменений.

Челябинский областной суд ранее арестовал на два месяца Владимира Ческидова, обвиняемого в изнасиловании девушки, которую он держал в плену 14 лет. По версии следствия, он похитил девушку, когда ей было 19 лет. Мужчина встретил ее на железнодорожном вокзале и пригласил к себе домой в поселок Смолино.