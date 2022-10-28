Стали известны новые подробности крушения Су-30 в Иркутске «Коммерсант»: упавшим на дом в Иркутске Су-30 никто не управлял

Фото: AP/TASS

Участники расследования недавней катастрофы Су-30СМ в Иркутске начали расшифровку параметрического самописца, найденного в обломках самолета, пишет «Коммерсант». Сообщается, что отправить самолет в пике мог один из потерявших сознание пилотов, непроизвольно склонившийся к ручке управления. Выяснить же причины обморока и гибели пилотов будет сложнее.

По данным издания, «кружение» самолета закончилось гораздо раньше, чем кончилось топливо: через 40 минут машина резко опустила нос и при работающих двигателях почти отвесно понеслась к земле. При этом ремни, которые должны были удержать пилота от падения, по мнению специалистов, могли быть отстегнуты во время борьбы за выживание. Определить причину обморока и гибели пилотов будет сложнее, поскольку вся кислородно-дыхательная аппаратура располагалась спереди самолета и в результате катастрофы была полностью утрачена.

23 октября Су-30 рухнул на частный дом в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. В результате катастрофы погибли оба пилота, на земле жертв и пострадавших нет. Самолет выполнял испытательный полет без боекомплекта.

Впоследствии источник предположил, что причиной гибели пилотов истребителя Су-30 в Иркутске стал азот, оставшийся в баллонах для кислорода после проверки системы жизнеобеспечения. Самолет выполнял полет по запланированному маршруту на высоте в девять тысяч метров, поэтому пилоты надели кислородные маски. Азот, соединившись с кислородом, по словам источника, привел к смерти летчиков уже в кабине самолета.

Источники также сообщили, что истребитель выполнял испытательный полет в автоматическом режиме и мог сесть без участия летчиков, но этого не произошло из-за высокой скорости. По словам инсайдера, система навигации самолета после завершения запланированного маршрута автоматически включила режим возврата на аэродром, но воздушное судно не смогло приземлиться на автопилоте, когда пилоты потеряли сознание. Поэтому самолет продолжил кружить над городом.