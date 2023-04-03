Стали известны новые подробности гибели военкора Татарского RT: Трепова ушла из кафе через семь минут после передачи Татарскому статуэтки с бомбой

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Дарья Трепова покинула кафе, где проходил творческий вечер Владлена Татарского, почти сразу же после того, как отдала военкору статуэтку с замаскированной бомбой, рассказал телеканалу RT один из гостей вечера — Родион Варежкин. По его словам, она ушла примерно через семь минут.

В этот момент Татарский как раз подшучивал над собой и этой самой скульптурой. Девушки в зале в тот момент уже не было. Видимо, она воспользовалась моментом и тихонько ушла, — сказал собеседник канала.

По сведениям Тelegram-канала Baza, Трепова посещала встречу с военкором Татарским, которая проходила 28 марта в Москве. На опубликованных каналом фото, девушка видна сидящей на задних рядах. Предполагается, что именно тогда она могла установить контакт с Татарским, чтобы в ходе предстоящей в Петербурге встречи он ничего не заподозрил.

Ранее сообщалось, что силовики задержали Трепову по подозрению в причастности к убийству военкора. Она заявила, что ее подставили. В ходе первого допроса Трепова призналась, что принесла статуэтку со взрывчаткой в кафе, где проходил творческий вечер Татарского. При этом она отказалась отвечать на вопрос о том, кто передал ей статуэтку, пообещав сообщить это позднее.

В МВД полагают, что операция по устранению Татарского была тщательно и заранее спланирована, в ней участвовали несколько человек, и у каждого из них была своя роль. При этом в ведомстве допускают, что Трепову злоумышленники могли использовать втемную, поскольку она ранее переписывалась с Татарским и посещала мероприятия с его участием.