Раскрыты новые подробности о расследовании крушения Falcon 10 в Афганистане СК изъял документы на разбившийся в Афганистане Falcon 10 у его владельца

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Следователи провели обыски в помещениях компании «Атлетик Групп», владевшей самолетом Falcon 10, который потерпел крушение в Афганистане, сообщает РЕН ТВ. Как отмечает телеканал, владелец фирмы Екатерина Агапова отказалась комментировать ситуацию.

По данным РЕН ТВ, следователи изъяли не только документацию на бизнес-джет, но и данные по санитарному рейсу с аэродрома Мячкова. Именно оттуда самолет вылетел в свой последний рейс.

Пресс-служба Следственного комитета России ранее сообщила, что в качестве одной из приоритетных версий крушения самолета Falcon 10 в Афганистане рассматривается отказ двигателей. В ведомстве добавили, что изучение всех обстоятельств авиакатастрофы продолжается.

Накануне СКР возбудил уголовное дело по факту крушения самолета по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек). Данной нормой предусматривается наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до семи лет.

Falcon 10 разбился в горах Афганистана вечером 20 января. Борт перевозил в Россию супружескую пару, отдыхавшую в Таиланде. Поводом для экстренного рейса стало инфекционное заболевание россиянки, в результате которого у нее начался сепсис и отказ органов. Муж женщины нанял частный самолет и двух медработников. При крушении самолета мужчина и его больная супруга погибли, летчики и медики выжили.