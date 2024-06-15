Стали известны названия компаний, консервами которых отравились в Москве SHOT: заразившиеся ботулизмом москвичи ели салаты лобио и с тунцом

Фото: Социальные сети

Салат лобио

Telegram-канал SHOT сообщает, что попавшие в больницы с подозрением на ботулизм жители Москвы употребили салат лобио компании ООО «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоко фирмы ООО «Гастропорт». По данным канала, Роспотребнадзор приостановил оборот продукции этих компаний до окончания санитарно-эпидемиологического расследования.

Ранее Юрист Илья Русяев ранее сообщил NEWS.ru, что производители и продавцы рыбной продукции, из-за которой могло произойти массовое отравление ботулизмом в Москве, рискуют быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности. По его словам, наказание будет зависеть от тяжести последствий случившегося.

До этого хирург Александр Умнов заявил, что ботулизм, которым заразились порядка 10 москвичей после употребления рыбной продукции, представляет собой инфекционное заболевание, вызванное бактерией Clostridium botulinum (клостридия ботулини). По его словам, чаще всего эта бактерия встречается в консервированных грибах и тушенке. Врач посоветовал не есть продукты из вздувшейся консервной банки.

По данным РЕН ТВ, массовое отравление произошло в Москве после употребления рыбы. В настоящее время известно о 10 пострадавших. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Проведенные анализы выявили ботулизм. Роспотребнадзор начал проверку.