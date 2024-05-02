Стали известны итоги проверки детских товаров на сертификацию в России Росаккредитация выявила более 260 товарных сертификатов с нарушениями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росаккредитация проверила 20 тысяч сертификатов соответствия на технически сложную и социально значимую продукцию за первый квартал 2024 года, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. В частности, проверку прошли документы на игрушки, детскую одежду и обувь, а также электробытовую технику и средства пожарной безопасности. По данным Росаккредитации, было выявлено более 260 сертификатов с нарушениями.

За первый квартал 2024 года Росаккредитация проверила 20 тысяч сертификатов соответствия на социально значимую и технически сложную продукцию. На нарушения проверили в том числе все новые сертификаты на детскую одежду и обувь, игрушки, средства пожарной безопасности, электробытовую технику. Выявлено более 260 сертификатов с нарушениями, — сказано в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, самым распространенным нарушением стало отсутствие сведений о таможенном декларировании. В Росаккредитации добавили, что мониторинг разрешительных документов позволяет определять сертификаты с нарушениями и оперативно приостанавливать их действие, чтобы в дальнейшем признавать недействительными. Товары с приостановленным сертификатом не попадают в продажу, пока в ведомстве не подтвердят законность выдачи документов.

Ранее Роскачество предложило проводить психолого-педагогические экспертизы детских игрушек. Ведомство определило признаки игрушек, которые способны причинить психологический вред ребенку. По сведениям Роскачества, опасными для ментального здоровья детей являются игрушки, изображающие жестокость и насилие, побуждающие ребенка к совершению действий, представляющих угрозу его жизни или здоровью.