Стали известны итоги массовых проверок в психоневрологических учреждениях После проверок психдиспансеров в России восстановлены права двух тысяч граждан

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Генеральная прокуратура России сообщила, что в ходе массовых проверок в психоневрологических учреждениях устранены четыре тысячи нарушений, а также были восстановлены права двух тысяч граждан. Также была дана оценка деятельности учреждений по управлению имуществом пациентов, находящихся на лечении.

Всего пресечено свыше четыре тысячи нарушений, восстановлены права более двух тысяч граждан, — указано в заявлении.

В ведомстве уточнили, что среди нарушений было выявлено недостаточное количество персонала, состояние ремонта, обеспечение пациентов лекарствами, а также особенности их учета и хранения. Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева, комментируя работу прокуратуры, написала, что психоневрологические интернаты — «боль правозащитников».

Ранее стало известно, что специалисты Минтруда РФ подготовили единый порядок выписки пациентов, страдающих от психических заболеваний. Основаниями для выписки, помимо уже имеющихся, могут стать перевод в другую организацию, временные каникулы и уход домой.

До этого сообщалось, что в Ставропольском крае провели задержание социальной работницы, которая обворовала инвалидов почти на 700 тысяч рублей. По версии следствия, сотрудница психоневрологического интерната снимала деньги с карт пациентов, но не передавала их пациентам, а тратила на собственные нужды.