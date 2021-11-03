Стали известны имена напавших на мужчину с ребёнком в Ватутинках

Стали известны имена четырех молодых людей, которые напали на мужчину с ребёнком в четверг вечером в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

Нападавшими оказались 19-летний Фарамаз Гасанов, 21-летний Эльджан Гасанов, 17-летний Эльхан Гасанов и 18-летний Араз Мусаев, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, все они уроженцы Азербайджана.

Как уточняет Telegram-канал Baza, трое из них — братья, они уроженцы села Сейфали.

Ранее в МВД заявили, что трое задержанных участников драки имеют гражданство России, они 2000, 2002 и 2003 годов рождения, ещё один — уроженец ближнего зарубежья 2002 года рождения.

Как сообщалось, у двоих из напавших в четверг на мужчину с ребёнком в Новых Ватутинках Новой Москвы были ножи. В связи с этим председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве на более тяжкую статью — «Покушение на убийство».

Этот случай получил большой резонанс в обществе. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале назвала поведение выходцев с Кавказа в Москве «позорищем».