Стали известны имена гостей нового сезона шоу «Сессия» в «VK Видео» Гостями нового сезона шоу «Сессия» в «VK Видео» станут Паша Техник и Юля Гаврилина

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Дибров

На платформе «VK Видео» социальной сети «ВКонтакте» анонсировано возвращение психологическо-музыкального шоу «Сессия». 28 сентября в рамках премьеры первого выпуска второго сезона ведущий Дмитрий Дибров проведет сеанс психотерапии с популярным видеоблогером и рэп-исполнителем Эльдаром Джараховым. Гостями следующих выпусков станут рэпер Паша Техник, а также певцы Ваня Дмитриенко, Ramil’ и Юля Гаврилина.

Проект «Сессия» находится на стыке музыки и психологии. Гости шоу — известные музыканты — в ходе беседы с ведущим раскрывают зрителям, а порой и самим себе, свой внутренний мир, а также рассказывают подробности из своей жизни с разбором психологических проблем и травм, которые могли повлиять на их творчество.

Мне уже доводилось общаться с психологами и проходить публичную психотерапию. Но «Сессия» — это совершенно не похожий ни на что опыт. Никто никогда не анализировал и не вел меня по строчкам моих песен. <...> Думаю, проект будет полезно посмотреть людям, которые сталкиваются с осуждением или сравнивают себя с другими, — высказал мнение Эльдар Джарахов.

По словам ведущего проекта Дмитрия Диброва, «герои нашего времени», которые приходят в программу, родились не в замках или дворцах, а, как правило, на рабочих окраинах. Они добились славы и денег, и в «Сессии» рассказывают о том «миллионе терзаний», который привел их к успеху.

Мне хочется надеяться, что те миллионы людей, которые смотрят «Сессию», увидят что-то важное для себя. Ни у кого не идеально на душе, но, оказывается, такое состояние иногда не только не мешает, но и помогает достичь успеха в жизни, придавая тебе особенную энергию, — подчеркнул Дибров.

Шоу «Сессия» будет выходить по четвергам в сообществе «VK Видео».

Ранее на «VK Видео» стартовал второй сезон музыкального шоу талантов «Залетай в тренды». Новые выпуски выходят по пятницам в 13:00. Участники проекта получают шанс записать совместный трек с одним из популярных артистов.