Стали известны хедлайнеры лектория VK Fest от «Знания»

Фото: Пресс-служба «ВКонтакте»

Главными участниками лектория VK Fest от Российского общества «Знание» станут телеведущий Николай Дроздов, актеры Сергей Бурунов, Сергей Гармаш и Сергей Безруков, также психолог Михаил Лабковский, публицист Александр Цыпкин и другие знаменитости, сообщает пресс-служба «ВКонтакте». Фестиваль пройдет в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, гостей ждут дискуссии с актёрами, учёными, публицистами, олимпийскими чемпионами, руководителями бизнеса и диджитал-художниками.

В рамках мероприятия Александр Цыпкин и Сергей Гармаш проведут «БеспринцЫпные чтения», Михаил Лабковский расскажет о концепции счастливой жизни в турбулентные времена, а Николай Дроздов раскроет секрет культовой программы «В мире животных» и с научной точки зрения объяснит популярность кошек и собак в интернете.

Фото: Пресс-служба «ВКонтакте»

Сергей Безруков обсудит тему репертуарного театра в эру цифровых технологий, а Сергей Бурунов — секреты актёрского мастерства.

Об Олимпиаде-2022 и пути спортсмена расскажут российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Лекторий от «Знания» будет открыт 23 и 24 июля с 14:00 до 19:30 в Москве и Санкт-Петербурге, 23 июля с 15:30 до 19:30 — в Сириусе (Сочи).

Ранее сообщалось, что в рамках вечеринки VK Fest в московском фуд-молле «Депо» выступят рэперы Эльдар Джарахов и NILETTO. Среди других участников серии открытых мероприятий числятся известные диджеи и музыканты, например, Егор Шип, Swanky Tunes, Konfuz, DJ Kashin, Мари Краймбрери.